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Палестино-израильский конфликт ,  
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МИД счел недопустимым вовлечение Ливана в палестино-израильский конфликт

Сергей Лавров: вовлечение Ливана в палестино-израильский конфликт недопустимо
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Палестино-израильский конфликт

Вовлечение Ливана в палестино-израильский конфликт недопустимо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы Лавров подчеркнул недопустимость эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него других государств региона, в частности, Ливана», — сказано в сообщении.

Лавров обратил внимание на необходимость коллективных усилий для достижения «незамедлительного прекращения огня» в секторе Газа и решения острых гуманитарных проблем.

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Кроме того, российская сторона подтвердила поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана.

После 7 октября, когда началась война между Израилем и ХАМАС, ливанская шиитская группировка «Хезболла», которую поддерживает Иран, начала наносить удары по северным израильским территориям. В ответ Армия обороны страны (ЦАХАЛ) обстреливает позиции группировки.

Глава израильского Совета национальной безопасности Цахи Ханегби в декабре прошлого года не исключил, что Израилю после победы над ХАМАС придется начать войну против «Хезболлы».

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В январе начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что вероятность войны на северном фронте возрастает. Израильская армия, по его словам, «повышает готовность к боевым действиям в Ливане».

«Я не знаю, когда начнется война на севере. <...> Могу вам сказать, что вероятность того, что это произойдет в ближайшие месяцы, гораздо выше, чем было ранее», — сказал он.

ЦАХАЛ, по словам Халеви, извлекла уроки из боевых действий в секторе Газа, которые послужат в случае войны с Ливаном.

Абдалла Бу Хабиб, в свою очередь, заявил РБК, что ливанская сторона не приветствует такую риторику. «Они делают подобные заявления с самого начала войны, но, надеюсь, они осознают, что война с Ливаном не будет для них «пикником», — сказал он на полях заседаний Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет вступать в войну, и призывали Израиль прекратить огонь. По мнению премьер-министра страны Наджиба Микати, Ближний Восток погрузится в хаос, если Ливан вступит в войну Израиля и ХАМАС.

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Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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