Армения обвинила Азербайджан в обстреле

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле, есть раненые и погибшие

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Азербайджанские военнослужащие открыли огонь по позициям Армении в районе села Неркин Ханд, несколько человек получили ранения, заявило армянское Минобороны.

Обстрел начался в 5:30 (4:30 мск) и велся из стрелкового оружия. Позже ведомство сообщило о двух погибших.

Село Неркин Ханд расположено на юге Армении близ восточной границы с Азербайджаном.

Баку пока не комментировал ситуацию.

Накануне, 12 февраля, Государственная пограничная служба Азербайджана заявила об огне по своим позициям, расположенным на территории села Коллугышлаг, «на участке азербайджано-армянской условной государственной границы», со стороны армянских сил, которые разместились в районе села Неркин-Ханд, в 13:37 (12:37 мск), передавало агентство Trend. По данным ведомства, был ранен один рядовой, его на вертолете доставили в больницу.

Госпогранслужба отметила, что момент открытия огня со стороны Армении зафиксирован на камеры видеонаблюдения. Ведомство, как и МИД Азербайджана, сочло произошедшее провокацией со стороны Еревана и возложило ответственность на «военно-политическое руководство» Армении.

В азербайджанском дипведомстве назвали случившееся «серьезным ударом по мирному процессу» между Ереваном и Баку. «В обстановке стабильности последних 4-5 месяцев подобные провокационные акты откровенно противоречат заявленным Арменией посланиям мира», — подчеркнул МИД Азербайджана.

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