«Мюнхенский доклад» назвал главными угрозами Китай, Россию и энергетику

Накануне Мюнхенской конференции по безопасности ее организаторы выпустили ежегодный доклад. В центре внимания — конфликт на Украине. Он, по оценке авторов, стал водоразделом в борьбе демократий и автократий за будущий миропорядок

Фото: Christian-Ditsch.de / imago-images.de / Global Look Press

Накануне Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference — MSC), которая пройдет в этом году с 17 по 19 февраля, ее организаторы опубликовали очередной ежегодный доклад — в 2023 году он вышел под названием «Re: vision». Его главной темой стала растущая конкуренция между разными взглядами на международный порядок, которую авторы сводят к формуле «демократии против автократий».

Российские официальные лица не будут участвовать в конференции второй год подряд. В 2022 году Москва отказалась от участия «по различным причинам», пояснила представитель МИД России Мария Захарова.

На конференцию этого года российских представителей отказались приглашать организаторы: как сказал в январе ее председатель Кристоф Хойсген, организаторы «не хотят давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право». Вместо представителей российского руководства они пригласили Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова (оба признаны Минюстом иноагентами). Конференция в последние годы утратила «объективность и равноудаленность», став «сугубо трансатлантическим форумом», отреагировали на это в МИД России.

Риски: от климата до России

Ключевая часть доклада — Мюнхенский индекс безопасности. С его помощью авторы оценивают, как граждане разных стран воспринимают различные риски. В октябре—ноябре 2022 года исследователи опросили жителей 12 государств — членов «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), а также группы БИКС (Бразилия, Китай, Индия, ЮАР) и Украины.

Всего были опрошены 12 тыс. человек — по 1 тыс. от каждой страны. По шкале от нуля до десяти их просили оценить 32 категории рисков — от нарушений энергопоставок, экономического кризиса и торговых войн до угроз со стороны таких акторов, как Россия, Китай, Иран, КНДР, США и Евросоюз. Исследование включало пять вопросов: насколько велик риск для их страны, вырастет он или уменьшится в ближайшие 12 месяцев, насколько будет велик ущерб, насколько риск неизбежен, насколько страна к нему готова.

Авторы называют выборку исключительной, поскольку вместо России решили включить в нее Украину, ставшую «местом столкновения конкурирующих видений мирового порядка».

Россию источником рисков номер один сочли представители шести стран — Украины (81 пункт из 100), Германии (78 пунктов), Японии (74 пункта), Франции (70 пунктов), Канады (69 пунктов) и США (66 пунктов). В Великобритании и Италии она занимает второе и шестое место соответственно. В странах БИКС риски, исходящие от России, оценивают гораздо ниже: в списке ЮАР они расположились на 19-м месте (57 пунктов) — наиболее опасными там считают нарушение энергопоставок, финансово-экономический и продовольственный кризисы; в Бразилии российский фактор находится на 22-м месте (48 пунктов) — больше всего здесь беспокоят глобальное изменение климата, лесные пожары и разрушение естественной среды обитания; в Китае Россию поместили на 30-е место (33 пункта) — больше всего там опасаются пандемии ковида, любых других грядущих эпидемий, а также «применения ядерного оружия со стороны агрессора»; в Индии Россия также занимает 30-е место (27 пунктов) — здесь в топе рисков находятся глобальное изменение климата, Китай и «применение ядерного оружия со стороны агрессора».

Авторы индекса также провели оценку, какие государства воспринимаются в опрошенных странах как союзники, а какие — в качестве угроз. В глобальном восприятии первое место заняла Украина, получившая рейтинг +22 (следом за ней идут Польша и Эстония); Китай и Россия, получившие рейтинги -6 и -20 соответственно, заняли последние строчки в списке из 21 страны. Более кардинальный разброс наблюдается в восприятии у респондентов из стран G7: Украина — +29, Россия — -30. В восприятии членов БИКС он скромнее: Украина — +10, Россия — -3.

Отдельный раздел авторы посвятили изучению мнения украинцев. Большинство из них (63%) хотели бы жить в мире, правила которого формулирует Европа, а 22% — по правилам, формулируемым США. Респондентам с Украины предложили четыре сценария развития российско-украинского конфликта и ответного поведения их страны — от дальнейшего использования Россией обычных вооружений до различных вариантов применения тактического ядерного оружия. При каждом сценарии большинство выбрали ответ «продолжить сражаться».

Что касается условий прекращения боевых действий, то единственный вариант, который большинство граждан Украины назвало приемлемым: если бы Россия вывела войска, в том числе из Крыма.

Поворотная точка

Авторы доклада отмечают, что полномасштабный конфликт на Украине стал «поворотной точкой в мировой политике», а поведение России оценивают как ревизионистское. По их оценке, глобальное соперничество между демократиями и автократиями касается таких аспектов, как права человека, инфраструктура, сотрудничество в области развития, энергетическая и ядерная безопасность.

Взяв конфликт на Украине за точку отсчета, эксперты указывают, что мир разделился на демократии и автократии. Степень разделения варьируется в различных политических сферах, плюс существуют и другие факторы, которые определят борьбу за будущий миропорядок. «Тот факт, что многие правительства в Африке, Латинской Америке и Азии не пожелали высказаться против российской агрессии, показывает, что не только могущественные автократы не удовлетворены действующими нормами и институтами, и чтобы дать отпор авторитарным ревизионистам, просто сохранять статус-кво недостаточно», — говорится в документе.

Авторы упоминают голосования на Генассамблее ООН в марте и октябре 2022 года по резолюциям с осуждением действий России на Украине, в пользу которых высказалось большинство государств (141 и 143 соответственно). Они обращают внимание, что среди тех, кто воздержался или проголосовал против, были такие влиятельные страны, как Индия и ЮАР, «а это почти 50% мирового населения». Такую позицию авторы объясняют «желанием остаться в стороне от растущего геополитического соперничества», «восприятием войны как конфликта исключительно между европейцами, который касается европейской безопасности», и «уязвимостью, связанной с зависимостью от Москвы».

Докладчики отмечают, что эти «колеблющиеся», или «неприсоединившиеся», страны не устраивает нынешний миропорядок в целом — их голос был недостаточно слышен, и их проблемам уделялось недостаточно внимания. В их восприятии это тесно увязано с Западом — по мнению этих государств, возглавляемый Западом миропорядок сводится к постколониальному доминированию, двойным стандартам и пренебрежению интересами развивающихся стран. «Немедленная реакция Запада на войну на Украине не помогла, — говорится в докладе. — Вместо того чтобы помогать странам справиться с ростом цен на продовольствие и энергию, Запад сделал им выговор за то, что они недостаточно солидарны с Киевом».

Единый атлантический фронт

Еще больше внимания, чем России (409 упоминаний на 174 страницах), в докладе уделено Китаю, который «пытается создать свою сферу влияния в Восточной Азии, зачастую избирательно трактуя международное право», и которого авторы также обвиняют в ревизионизме. В документе он упоминается 597 раз. В долгосрочной перспективе Пекин надо рассматривать как «гораздо более могущественный и амбициозный ревизионистский вызов международному порядку, чем Москва». Политика Запада в отношении Китая гораздо менее последовательна, чем в отношении России, и это надо изменить, отмечают авторы.

И хотя видение миропорядка, которое предлагают Пекин и Москва, для многих непривлекательно (те же «неприсоединившиеся государства» вроде Бразилии, Индии или ЮАР хотели бы играть более значительную роль в международных отношениях, а не идти в фарватере той или иной концепции), либеральные демократии должны выработать стратегию, которая помогла бы им одержать верх над авторитарным подходом. Авторы предлагают три ключевые меры, главная из которых — создание либеральными демократиями сообщества единомышленников.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит ежегодно с 1962 года. Первые 30 лет в ней участвовали представители западного блока, однако в 1990-е подключились страны Восточной Европы, Россия, Индия, Китай, Япония. «Когда Мюнхенская конференция только создавалась, а это было более 50 лет назад, перед ней ставилось две задачи: во-первых, укрепление трансатлантических отношений; во-вторых, обсуждение проблем в отношениях между Западом и Востоком», — напоминает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. И хотя за последние 30 лет многое изменилось, отмечает эксперт, теперь MSC в каком-то смысле возвращается к своим основам — «главной задачей опять становится консолидация западного единства, о котором много говорили и которое, по мнению многих, было под угрозой».

«Кризис в отношениях между Россией и Западом имел одним из своих следствий попытку это единство воссоздать — ее нельзя назвать неудачной, поскольку за последний год наблюдалось укрепление американского лидерства. С точки зрения консолидации Запада Мюнхенская конференция свою функцию выполняет», — считает Кортунов. Что до других функций, то здесь есть определенные проблемы. «Они связаны с таким манихейским взглядом на современный мир, когда все международные акторы делятся на хороших и плохих, на демократов и автократов, на своих и чужих, на тех, кто всегда прав, и тех, кто всегда неправ, — отмечает эксперт. — Дело здесь не столько в России — мир политически плюралистичен и большинство стран не вписываются в западную модель образцовых либеральных демократий». Если во главу угла ставить идеологическое разделение, тогда из планируемого миропорядка выпадает очень много стран, которые не соответствуют стандартам, предлагаемым Западом, с этой проблемой руководство конференции должно как-то справиться, заключает Кортунов.