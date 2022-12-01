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Политика ,  
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МИД заявил о пропаже интереса к Мюнхенской конференции

МИД: у Москвы пропал интерес к участию в Мюнхенской конференции безопасности
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Делегация России не планировала участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в следующем году даже при наличии приглашения, поскольку она в последние годы утратила «объективность и равноудаленность», став «сугубо трансатлантическим форумом». Об этом «РИА Новости» сообщили в российском МИДе.

«Интерес в Москве к этому мероприятию пропал», — утверждают в министерстве.

Российским чиновникам не будет направлено приглашение из-за нежелания «давать платформу для их пропаганды», сообщил в конце ноября председатель конференции Кристоф Хойсген. Он добавил: «Мы хотим обсудить будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками — ИХ голоса должны быть услышаны и усилены».

Материал дополняется.

Теги
Мюнхенская конференция Мюнхенская конференция по безопасности МИД
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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