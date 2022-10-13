Путин заявил о формировании новых «центров силы» в Азии
Мир становится по-настоящему многополярным, и Азия, где «крепнут новые центры силы», играет заметную роль в переходе к такому миропорядку, заявил президент Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. РБК вел трансляцию.
Путин отметил, что встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. «Страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста. <...> Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества», — заявил он.
По словам Путина, Россия выступает за создание системы равной и неделимой безопасности, основанной на принципах международного права, и вместе со странами Азии делает все для ее формирования
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