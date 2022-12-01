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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Медведев заявил о деградации Мюнхенской конференции по безопасности

Замглавы Совбеза Медведев: Мюнхенская конференция по безопасности деградировала
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

На Мюнхенскую конференцию по безопасности боятся приглашать представителей России, чтобы «не слушать правду», мероприятие деградировало, заявил в Twitter зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мюнхенская конференция по безопасности <...> полностью деградировала. Теперь они боятся приглашать представителей России, чтобы не слушать правду. Но правда медленно просачивается к европейцам, которых подставили собственные политические лидеры», — написал он в своем англоязычном аккаунте.

В конце ноября председатель конференции Кристоф Хойсген заявил, что российских чиновников не пригласят из-за нежелания «давать платформу для их пропаганды». Он добавил, что будущее России на мероприятии хотят обсудить с «лидерами российской оппозиции и изгнанниками».

В МИД России заявили, что делегация Москвы не планировала участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в следующем году даже при наличии приглашения. В ведомстве считают, что мероприятие в последние годы утратило «объективность и равноудаленность».

В 2023 году Мюнхенская конференция пройдет 17–19 февраля. В этом году Россия в ней не участвовала, в МИДе поясняли, что мероприятие трансформировалось «в сугубо такой трансатлантический форум». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конференцию «клубом одной точки зрения».

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Дмитрий Медведев Мюнхенская конференция

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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