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Заместитель Шойгу пообещал разобраться с жалобами мобилизованных из Тувы

Заместитель Шойгу пообещал разобраться с жалобами мобилизованных из Тувы на побои
В ДНР отправятся представители властей Тувы, чтобы разобраться с жалобами мобилизованных на побои, заявил глава региона
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Жалобами мобилизованных из Тувы на побои и угрозы со стороны военнослужащих из ДНР займется заместитель министра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале. Также в ситуации разбирается командование армейского корпуса.

«Нахожусь на связи с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Виктором Петровичем Горемыкиным. Он сейчас в непосредственной близости к зоне проведения СВО. Довел до него проблемные вопросы, поступающие от наших военнослужащих и их родственников. Обещал разобраться», — рассказал глава региона.

По словам Ховалыга, также он обсудил ситуацию с премьером ДНР Виталием Хоценко. «Удалось прояснить некоторые моменты, но делать окончательные выводы преждевременно», — рассказал он.

Глава региона сообщил, что в ближайшее время в ДНР прибудут представители Тувы и «на месте ознакомятся с положением дел».

Видеообращение на тувинском языке от группы мобилизованных из Тувы появилось в соцсетях 5 февраля. В нем они рассказывали, что в ДНР столкнулись с побоями и угрозами со стороны представителей Народной милиции ДНР. Кроме того, они жаловались, что до сих пор не закреплены за конкретной воинской частью. Власти Тувы назвали ситуацию вопиющей. Инцидент на контроль поставил экс-глава региона и вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.  

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