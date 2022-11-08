Губернатор обратился в Минобороны после жалоб отправленных на передовую

Матери и жены мобилизованных из Курской области пожаловались, что их родных отправили из Воронежа на передовую без должной подготовки. Курский губернатор Роман Старовойт обратился в Минобороны и военную прокуратуру

Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Мобилизованных из Курской области 1 ноября отправили на передовую из Воронежа, сообщил глава региона Роман Старовойт. Он встретился с женами и матерями солдат.

Ранее издание «Верстка» сообщило, что родственники мобилизованных в Курске организовали протест у зданий военной прокуратуры и городской администрации и требуют отозвать солдат с линии фронта в Донбассе. «Наших мужей, сыновей, братьев мобилизовали в Воронежскую область. Там они <...> не были даже двух недель на учениях, их отправили потом куда-то в Луганскую область на передовую», — говорит одна из участниц протеста на видеозаписи, которую публикует «Верстка». Также они пожаловались на отсутствие должного обеспечения.

«Разделяю их боль и беспокойство. Все, что в моих силах, сделаю, окажу максимальную поддержку через Минобороны», — написал курский губернатор в «Телеграме». Он добавил, что уже «организовал взаимодействие» с оборонным ведомством и военной прокуратурой.

РБК направил запрос в Западную военную прокуратуру и в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Ранее с аналогичным обращением к местным властям выступили жители Воронежской области. Ее глава Александр Гусев 6 ноября рассказал, что встретился с родными мобилизованных. «Провел встречу с родственниками воронежских мобилизованных, чье видеообращение ко мне получило распространение в интернете. Обсудили формат взаимодействия. Диалог продолжится, вопрос держу на личном контроле», — заверил он.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, а о ее завершении министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину 28 октября. Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев говорил, что на подготовку мобилизованных к участию спецоперации на Украине уйдет больше месяца. В Минобороны уточняли, что мобилизованные, попав в зону спецоперации, будут оборонять занятые территории.

Путин 7 ноября заявил, что в зоне проведения военной операции находятся около 80 тыс. из 300 тыс. мобилизованных.