Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по Ирану

Резолюцию, которая запрещает вести президенту США военные действия против Ирана без одобрения конгресса, поддержали не только демократы, но и часть республиканцев. Трамп пообещал наложить вето на это решение

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Сенат США одобрил резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном. Как сообщает Reuters со ссылкой на итоги голосования, в поддержку документа высказались 55 сенаторов. Против инициативы проголосовали 45 законодателей.

Резолюцию поддержали не только демократы, но и часть республиканцев. В соответствии с документом, глава государства не может начать операцию против Ирана до тех пор, пока администрация не получит на это разрешение конгресса, либо не произойдет «неминуемая атака на Соединенные Штаты».

Противники инициативы считают, что она даст неверный сигнал Тегерану. Сенатор-демократ Тим Кейн, который внес документ на рассмотрение Сената, с этим не согласен. «Это сигнал силы, и он особенно адресован людям во всем мире, которые протестуют на улицах... потому что они хотят верховенства закона», — говорил он ранее.

Трамп пообещал наложить вето на резолюцию. 12 февраля в своем Twitter он призвал сенаторов не одобрять документ. «У нас все идет хорошо с Ираном и сейчас не время проявлять слабость», — заявил президент.