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Гибель Сулеймани ,  
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США заявили о почти двукратном росте числа пострадавших при ударе в Ираке

Число американских военнослужащих, пострадавших при обстреле военной авиабазы в Ираке, составило 109 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Пентагона. В январе стало известно о 64 пострадавших.

У них диагностировали легкие черепно-мозговые травмы. По данным ведомства, 76 человек уже вернулись на службу.

Пентагон опроверг попытки скрыть данные о раненых при обстреле в Ираке
Политика

Первоначально Минобороны США сообщало, что в результате ракетного удара Ирана по военной базе в Ираке никто из американцев не пострадал. Об этом также заявлял президент США Дональд Трамп. Затем в Пентагоне признали, что 11 человек были контужены, поэтому им оказали медицинскую помощь.

Последствия удара Ирана по объектам США в Ираке. Фоторепортаж
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Ракетный обстрел авиабазы Аль-Асад произошло в ночь на 8 января. В Иране заявляли, что атака стала ответом на убийство американцами командира спецподразделения «Аль-Кодс» Касема Сулеймани. Он погиб в международном аэропорту Багдада.

Теги: Минобороны США, Иран, Ирак
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