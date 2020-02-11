США заявили о почти двукратном росте числа пострадавших при ударе в Ираке

Число американских военнослужащих, пострадавших при обстреле военной авиабазы в Ираке, составило 109 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Пентагона. В январе стало известно о 64 пострадавших.

У них диагностировали легкие черепно-мозговые травмы. По данным ведомства, 76 человек уже вернулись на службу.

Первоначально Минобороны США сообщало, что в результате ракетного удара Ирана по военной базе в Ираке никто из американцев не пострадал. Об этом также заявлял президент США Дональд Трамп. Затем в Пентагоне признали, что 11 человек были контужены, поэтому им оказали медицинскую помощь.