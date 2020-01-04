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Сенатор предложил законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

Сенатор от Демократической партии Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, которая законодательно без одобрения конгрессом США запретит американскому лидеру Дональду Трампу вести с Ираном военные действия.

Как говорится в тексте документа, поводом для внесения резолюции послужило убийство командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани близ международного аэропорта в Багдаде.

«В течение многих лет я был глубоко обеспокоен тем, что президент Трамп наткнется на войну с Ираном. Сейчас мы находимся в точке кипения, и Конгресс должен вмешаться, прежде чем Трамп нанесет еще больший ущерб нашим войскам. Мы в долгу перед нашими военнослужащими, чтобы провести дебаты и проголосовать по поводу того, является ли нашими интересами участие в очередной ненужной войне на Ближнем Востоке», — приводит слова Кейна издание The Hill.

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Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Ракетному обстрелу предшествовали антиамериканские демонстрации у посольства США в Багдаде, возникшие на фоне гибели шиитских 19 ополченцев из организации «Аль-Хашд аш-Шааби» в результате авиаудара, нанесенного 19 декабря американскими беспилотниками по пяти объектам ливанской группировки «Хезболла» в Ираке и Сирии.

В Пентагоне объяснили нанесение ударов нападениями членов проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. В частности, речь идет о ракетном обстреле 28 декабря американской военной базы, расположенной недалеко от иракского города Киркук. Тогда в результате обстрела погиб американский военный, служащий по контракту. Еще несколько военнослужащих были ранены.

Теги: Дональд Трамп, Иран
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