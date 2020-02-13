Пентагон увидел в России и Китае основные угрозы для США в Африке

Россия и Китай представляют для США серьезную угрозу на территории Африканского континента. Об этом на брифинге заявил командующий сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье, передает ежедневная газета американского Министерства обороны Stars and Stripes.

«Хотя «Аш-Шабаб» (группировка, примкнувшая к запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида») считается одной из самых больших угроз на континенте, конкуренция с Россией и Китаем [в Африке] является критически важной», — заявил он.

Генерал отметил, что у Китая есть военная база на территории Джибути, расположенная недалеко от стратегической американской базы. При этом Клутье затруднился назвать страны, где, по оценке Вашингтона, находятся российские военные объекты. В качестве аргумента он лишь привел уже неоднократно опровергнутую Москвой информацию о присутствии российский наемников в Ливии.

По его словам, африканские союзники знают, что США являются куда более надежным партнером, чем Россия и Китая. «Таким образом, конкурентное преимущество, которое мы имеем на африканском континенте, я думаю, заключается в профессиональном характере наших военных, дисциплине наших солдат, отличной подготовке, которую мы можем обеспечит [партнерам]», — отметил он.

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