В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

В одной из провинций Эфиопии произошла попытка переворота, в ходе которой совершено покушение на главу Генерального штаба, а также несколько правительственных чиновников

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед. Он сообщил, что глава Генштаба Сеаре Меконнен и еще несколько чиновников получили огнестрельные ранения в региональной столице, городе Бахир Дар, где после попытки свержения законных властей вспыхнули беспорядки, сообщает «Би-би-си».

Ахмед сообщил, что напали на Меконнена «некоторые его коллеги», вставшие на путь измены.

При этом глава правительства не уточнил, выжил ли глава Генштаба.

Местные жители сообщают, что в самом Бахир Даре слышна стрельба. Перестрелки были зафиксированы американскими дипломатами в столице Эфиопии Аддис-Абебе, расположенной к югу от Амхары.

В прошлом году пришедший к власти Ахмед выпустил политических заключенных, разрешил политические партии и осудил чиновников, причастных к нарушению прав человека. Однако ликвидировать межэтнические конфликты ему не удалось, что привело к вынужденному перемещению более 2 млн человек.