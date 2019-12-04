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Политика ,  
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Лидеры НАТО назвали «российскую угрозу» и терроризм главными вызовами
Такие оценки даны в итоговом заявлении по итогам саммита военно-политического блока

Активность России остается серьезным вызовом для НАТО, следует из декларации по итогам саммита членов альянса. «Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности», — отмечается в документе, приятом по итогам встречи лидеров 29 стран альянса в Лондоне.

Члены НАТО собираются и в будущем принимать меры по защите своих границ и снижению ядерной опасности со стороны Москвы. «Мы принимаем и будем продолжать взвешенно и ответственно принимать меры в ответ на развертывание Россией новых ракет средней дальности, которые привели к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и создают значительные риски для евроатлантической безопасности», — говорится в декларации. В России опровергают развертывание запрещенных ракет и винят США в развале ДРСМД.

При этом альянс готов к взаимодействию с Россией. «Мы остаемся открытыми для диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным», — отмечается в итоговом заявлении членов НАТО. Москва остается крупнейшим союзником альянса и в блоке заинтересованы в улучшении диалога с Москвой, сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду.

Помимо России угрозой в НАТО считают и глобальный терроризм, уточняется в итоговой декларации. Альянс готов отразить угрозу, откуда бы она не шла. «Мы адаптируем наши военные силы и средства, стратегию и планы во всем Североатлантическом союзе в соответствии с нашим подходом кругового обзора («360 градусов») к безопасности. Мы приняли решения повысить готовность наших сил к реагированию на любую угрозу, в любое время, на любом направлении», — говорится в документе.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, НАТО, альянс, Владимир Путин, Россия
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