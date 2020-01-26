Адмирал США посоветовал союзникам брать пример с России в военной сфере

По мнению командующего ВМС США в Европе и Африке, ограниченным в военных ресурсах американским союзникам следует выстраивать оборону по примеру России. В частности, он указал на наличие ЗРК С-400 в Крыму

Адмирал Джеймс Фогго (Фото: Andrew Medichini / AP)

Адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе и Африке заявил, что ограниченным в военных ресурсах американским союзникам следует обратить внимание на Россию. Об этом пишет Business Insider.

«Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваше побережье, тогда подумайте о том, что делают русские [при помощи их систем ограничения доступа], и обзаведитесь аналогичными системами», — сказал Фогго в декабре.

Он пояснил, что имеет в виду соединенные в единую систему береговые РЛС, противокорабельные ракеты и умные мины. В качестве примера Фогго привел организацию российской обороны в Крыму, где установлены ЗРК С-300 и С-400.

Фогго регулярно публично комментирует действия конкурентов США в военной сфере, в первую очередь России и Китая. В частности, в феврале 2019 года он обещал не допустить господства Москвы и Пекина в Арктике. «Русские считают Арктику своим владением. Но это международная территория, и мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать открытым доступ к ней», — предупреждал Фогго.