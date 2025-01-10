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Война санкций ,  
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Украину не включили в группу ЕС и Словакии по вопросам транзита газа

Сюжет
Война санкций
Рабочая группа ЕС и Словакии изучит последствия остановки транзита газа через территорию Украины. Киев в состав группы не войдет. Братислава угрожала ответными мерами украинской стороне из-за прекращения транзита
Фото: JP Black / ZUMA / ТАСС
Фото: JP Black / ZUMA / ТАСС

В состав создаваемой ЕС и Словакией рабочей группы по вопросам транзита газа не войдет Украина, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Иконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«Высокопоставленная рабочая группа будет на техническом уровне, мы ожидаем, что она начнет работу как можно раньше в ближайшие недели. Группа будет включать высокопоставленных чиновников ЕС и Словакии», — сообщила Иконен.

По ее словам, ЕК «находится в постоянном контакте с украинской стороной» по вопросам энергетики. Группа изучит экономические последствия прекращения транзита газа через Украину, в том числе и для самой страны.

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Роберт Фицо

Словакия и Европейская комиссия 9 января заявили, что договорились о создании рабочей группы в связи с остановкой поставок газа. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что бюджету страны газ из-за повышения цен будет обходиться в €1 млрд, €500 млн будет стоить транзит.

Политик отмечал, что из-за решения Киева Братислава в ответ рассматривает возможность прекратить поставки электроэнергии Украине, сократить пособия украинским беженцам, заблокировать членство Украины в ЕС и остановить отправку гуманитарной помощи Киеву.

Транзит газа прекращен с 1 января в связи с истечением пятилетнего срока действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Российская компания сообщала, что оказалась лишена «технической и юридической возможности» подавать газ «в связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения».

Минэнерго Украины называло остановку транзита «историческим событием». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главным бенефициаром остановки транзита российского газа через территорию Украины в Европу являются США.

Также остановку транзита раскритиковали власти Венгрии. Со сложностями столкнулась Молдавия, не входящая в ЕС. В непризнанном Приднестровье из-за прекращения поставок сложилась кризисная ситуация, в регионе перебои с отоплением и электроснабжением. ЕК заявляла об отсутствии угроз безопасности газовых поставок после остановки транзита.

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Украина Словакия Евросоюз транзит газа
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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