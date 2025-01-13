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Война санкций ,  
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Песков исключил возможность перерубить поставки энергоносителей

Песков: антироссийские санкции приводят к дестабилизации на энергорынках
Сюжет
Война санкций
Если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут, заявил Песков. По его словам, Россия будет изыскивать варианты для минимизации последствий санкций
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на новые санкции США против нефтяного сектора заявил, что маршруты «просто так перерубить невозможно», сообщает корреспондент РБК.

По его словам, Россия будет изыскивать варианты для минимизации последствий санкций. Песков отметил, что в современном мире ситуация не раз демонстрировала, что «естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно».

«В одном месте что-то перекрывают, в другом месте появляется альтернативный вариант. Поэтому будет вестись поиск таких вариантов работы, которые позволят минимизировать последствия санкций», — сказал он.

Говоря о возможных рисках для реализации проектов «Росатома» по строительству АЭС за рубежом после попадания под санкции США главы компании Алексея Лихачева, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Москва исходит из того, что «Росатом» будет продолжать свою международную деятельность.

«Понятно, что США будут пытаться дальше продолжать неконкуретными способами пытаться подрывать позиции наших компаний. Конечно же, мы рассчитываем, что нам удастся этому противодействовать», — считает Песков.

Нефтяные цены подскочили на фоне «самых значительных» санкций США
Бизнес
Фото:Spencer Platt / Getty Images

По его словам, до последнего дня своего пребывания в Белом доме Джо Байден и его администрация будут делать все, чтобы оставить, «возможно, наихудшее наследство с точки зрения двусторонних отношений с Россией». Вместе с тем он признал, что подобные действия «не могут не приводить к определенной дестабилизации международных энергорынков, нефтяных рынков». «Будем очень внимательно отслеживать последствия — первое. И, конечно же, конфигурировать работу наших компаний так, чтобы минимизировать последствия этих незаконных решений», — заключил представитель Кремля.

США 10 января ввели «наиболее значительные» за все время санкции против российского энергетического сектора. Под них попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей — «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также их дочерние компании. Кроме того, в блокирующий список SDN внесены более 180 судов (помимо нефтетанкеров, это и ледокол, и суда снабжения, и несколько СПГ-танкеров).

Среди физических лиц санкции коснулись глав ЛУКОЙЛа Вадима Воробьева, «Газпром нефти» Александра Дюкова, «Татнефти» Наиля Маганова, «Башнефти» Владимира Чернова, а также сына крупнейшего акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юзуфа. Кроме того, под них попал глава «Росатома» Лихачев.

В «Газпром нефти» заявили, что в течение последних двух лет компания «последовательно готовилась к различным негативным санкционным сценариям». Там подчеркнули, что считают ограничения «необоснованными, нелегитимными и противоречащими принципам свободной конкуренции», но заверили, что бизнес компании сохранит устойчивость.

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Дмитрий Песков санкции США санкции против России нефть
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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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