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Война санкций ,  
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В «Газпром нефти» заявили, что были готовы к новым санкциям

«Газпром нефть» готовилась к новым санкциям, но считает их нелегитимными
Сюжет
Война санкций
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Фото: Дмитрий Новожило / Ведомости / ТАСС
Фото: Дмитрий Новожило / Ведомости / ТАСС

Компания «Газпром нефть» заранее готовилась к возможному введению новых санкций в отношении ее, но решение о включении ее активов в американский и британский рестрикционные списки принято необоснованно. Об этом РБК заявили в пресс-службе «Газпром нефти».

По информации Минфина США, под новые санкции попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний. Ограничения против них ввела и Великобритания.

«Газпром нефть» в течение последних двух лет последовательно готовилась к различным негативным санкционным сценариям», — сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что компания с 2022 года уже находится под односторонними иностранными санкциями, «поэтому многие подобные ограничения уже учтены в операционных процессах».

Так, в марте 2022 года ЕС ввел сплошной запрет на сделки для европейцев с компаниями из списка, куда вошла и «Газпром нефть». Затем, в рамках шестого санкционного пакета, Евросоюз ввел эмбарго в отношении российской нефти. Однако через пару месяцев Евросоюз разрешил европейским операторам сделки с российскими госкомпаниями о транспортировке российской нефти в третьи страны.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В пресс-службе «Газпром нефти» подчеркнули, что считают решение о включении своих активов в санкционный список «необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции».

При этом там заверили, что ее бизнес сохранит устойчивость, ведь проекты технологического суверенитета помогают стабильной работе операционных процессов и производственных цепочек.

В новый санкционный список США внесли нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) «Газпром нефти» (Московский, Омский), добывающие предприятия — «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др., ее зарубежные структуры — в Таджикистане, Казахстане, Киргизии и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированную в Люксембурге; «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро» и т.д.

Введены ограничения и против структур «Сургутнефтегаза» — его банка, «Калининграднефтепродукта», НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») и др.

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Газпром нефть санкции США Великобритания
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