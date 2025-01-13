Bloomberg рассказал о риске глобальной борьбы за газ из-за Европы

Хотя в Европе достаточно запасов газа, чтобы пережить эту зиму, а цены снизились с начала года, она рискует столкнуться с энергетическим дефицитом. В итоге весь дополнительный объем СПГ в мире пойдет на восполнение ее запасов

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Испытывающая энергетический голод Европа угрожает спровоцировать глобальную борьбу за газ, более бедные развивающиеся страны от Азии до Южной Америки рискуют быть вытесненными с рынка, сообщает Bloomberg.

Впервые с начала энергетического кризиса из-за военных действий на Украине Европа рискует не выполнить план по заполнению своих газовых хранилищ на следующую зиму, отмечает агентство. Хотя в Европе достаточно запасов газа, чтобы пережить эту зиму, а цены снизились с начала года, запасы газа сокращаются из-за холодной погоды.

На прошлой неделе Bloomberg писал, что из-за холодов Европа расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет: если в прошлом году в это же время хранилища были заполнены на 86%, то теперь — лишь на 70%.

Кроме того, истек контракт «Газпрома» на транзит газа через Украину, прокачка остановилась с 1 января. Теперь остался единственный маршрут транзита в ЕС — через Турцию. На прошлой неделе цены на газ в Европе снизились до минимума с 31 декабря 2024 года. До этого они росли на фоне грядущей остановки транзита российского газа через Украину.

«В этом году в Европе наверняка возникнет энергетический дефицит. Это означает, что весь дополнительный объем СПГ, который появится на рынках в этом году, пойдет на восполнение дефицита российского газа», — считает аналитик Bank of America Франсиско Бланш.

Чтобы покрыть спрос, Европе потребуется импортировать дополнительно около 10 млн т СПГ в год — примерно на 10% больше, чем в 2024 году, пояснил аналитик компании MST Marquee Саул Кавоник. Поскольку вариантов пополнения запасов на следующую зиму станет меньше, Европе потребуются поставки СПГ, часть которых будет поступать из Азии, где сосредоточены крупнейшие мировые потребители. В зависимости от того, как сформируется спрос, конкуренция приведет к росту цен выше, чем могут себе позволить такие страны, как Индия, Бангладеш и Египет, а также будет препятствовать восстановлению экономики Германии.

Фьючерсы на газ в Европе, которые также влияют на спотовые цены на СПГ в Азии, до сих пор примерно на 45% выше по сравнению с прошлым годом. Ситуация с ценами «усугубится, если запасы в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут истощены, что приведет к конкуренции за груз», считает аналитик энергетической брокерской компании Poten & Partners Inc Джейсон Фир.

Помимо развивающихся стран Азии, в конкуренцию за СПГ в предстоящем отопительном сезоне могут быть втянуты и страны Южной Америки — в частности, Аргентина. Египет также рискует: в прошлом году страна превратилась из экспортера СПГ в импортера на фоне летних отключений электроэнергии, увеличив закупки до самого высокого уровня с 2017 года.

В некоторых случаях производители СПГ смогут нарастить мощности. По данным Kpler, ожидается, что в этом году экспорт СПГ из США вырастет примерно на 15%, поскольку завод СПГ Plaquemines компании Venture Global LNG Inc и завод СПГ Corpus Christi компании Cheniere Energy Inc увеличивают производство. Однако, предупредили в Cheniere, темпы в этом году будут «относительно медленными».

На данный момент у Азии достаточно возможностей, чтобы уступить поставки СПГ Европе. Импортеры СПГ из Китая перепродают поставки и в основном прекратили закупки на спотовом рынке, где цены повышены. Индийские импортеры газа обратились к более дешевым альтернативам, а Бангладеш был вынужден скорректировать тендеры после того, как цены оказались слишком высокими. Египет перешел на газойль.

«Если нынешние планы по наращиванию производства СПГ оправдаются, 2026 год должен стать светом в конце тоннеля», — считает в то же время аналитик Rabobank Флоренс Шмит.