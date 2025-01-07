Цена на газ в Европе упала до минимума с конца декабря

Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов 6 января снизилась примерно до $517,5 (52,6 тыс. руб.) за 1 тыс. куб. м, следует из данных, опубликованных лондонской биржей ICE на платформе Investing.com.

Это минимальная цена на газ с 31 декабря 2024 года, пишет ТАСС. До этого стоимость газа в Европе росла в связи с ожиданием прекращения транзита российского газа через Украину. Однако после истечения срока контракта цены снизились и стабилизировались.

1 января 2025 года между Москвой и Киевом истек договор на транзит российского газа через территорию Украины в Европу, заключенный пять лет назад.

Так, если на прошлой неделе эталонный голландский контракт TTF преодолел отметку в €50 за МВт/ч, то теперь снизился на 1,2% и колеблется на уровне €49.

В среднем за 2024 год цена снизилась на 17% и составила $387 (39,4 тыс. руб.) за 1 тыс. куб. м. Факторами падения цены стала теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и отсутствие роста спроса на газ в ЕС.

Однако, по оценке Investing.com, европейские цены на природный газ в целом продолжают оставаться высокими в течение января. Во многом это связано с прогнозами синоптиков, которые обещают холодную погоду.

Bloomberg также писал, что на фоне холодной погоды Европа расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет. Возрастает риск краткосрочного скачка цен, заявляли аналитики.