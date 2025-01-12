Вучич рассказал об обещании Азербайджана не останавливать поставки газа
Власти Азербайджана пообещали Сербии, что приостановки поставок газа в страну удастся избежать, «несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажором». Об этом в своем X (бывшая Twitter) сообщил сербский премьер Александр Вучич.
«Выражаю бесконечную благодарность Азербайджану и президенту Ильхаму Алиеву, которого я с нетерпением жду в Белграде в ближайшее время», — написал он.
Вучич накануне сообщил, что получил от Баку уведомление о проблемах на месторождении Шах-Дениз, что повлияло на ежедневную поставку 1,7 млн куб. м газа в ближайшие месяцы. Компания BP Azerbaijan заявила, что в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha терминалом Сангачал была обнаружена техническая неисправность, идут работы по ее устранению.
12 января телеканал AnewZ со ссылкой на источники в правительстве Баку передал, что, несмотря на проблему, платформа «Шахдениз Браво» полностью работоспособна и обеспечивает непрерывный экспорт. В BP также сообщили, что неисправность устранили без ущерба для трубопровода или окружающей среды.
Сербия потребляет около 3 млрд куб. м газа в год, примерно две трети этого объема приходится на Россию, отмечал Bloomberg (в 2021 году «Газпром» начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту — через «Турецкий поток» и далее через Турцию и Болгарию). В 2023 году страна подписала соглашение с Азербайджаном о закупке 400 млн куб. м природного газа в год в период с 2024 по 2026 годы, с возможностью увеличения объемов с 2027 года. Поставки начались в прошлом феврале.
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