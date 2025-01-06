Bloomberg сообщил о непривычно быстром истощении запасов газа в Европе
На фоне холодной погоды Европа расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные газохранилищ в ЕС. Как отмечает агентство, если в прошлом году в эти же даты хранилища были заполнены на 86%, то в этом — лишь на 70%.
Как отмечают эксперты, опасений, что Европа в этом сезоне столкнется с дефицитом газа, нет. Однако, говорит аналитик Goldman Sachs Саманта Дарт, чем меньше газа останется в марте, тем трудней будет восполнить запасы для прохождения следующего зимнего сезона. Следовательно, возрастает риск краткосрочного скачка цен.
К низким температурам прибавились и технические проблемы. Норвежский поставщик сжиженного газа Hammerfest был вынужден приостановить работу из-за поломки компрессора. При этом именно на СПГ в Европе рассчитывают на фоне прекращения транзита российского газа через Украину.
1 января 2025 года между Москвой и Киевом истек договор на транзит российского газа через территорию Украины в Европу, заключенный пять лет назад. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не будет продлевать контракт. Москва также исключила продление действия соглашения, российские власти подчеркивали, что газ может поставляться и по альтернативным маршрутам.
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