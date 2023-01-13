Песков: в Кремле не знают об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми

В Кремле заявили, что не знают об отмене отсрочки для многодетных отцов

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters)

В Кремле не знают об отмене отсрочки от частичной мобилизации для отцов с тремя детьми, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков «Осторожно, Media». Пресс-секретарь заявил, что Кремлю об этом «ничего не известно».

Накануне об отмене отсрочки от мобилизации для отцов троих детей сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору. Она предположила, что это формальное решение, связанное с завершением мобилизации. 13 января об отмене директивы сообщил военком Забайкальского края Юрий Шувалов.

На горячей линии Минобороны заявили изданию Daily Storm, что отцам четырех детей отсрочка от мобилизации предоставляется, а по отцам трех детей вопрос все еще прорабатывается.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября, 28 октября Минобороны отчиталось о ее завершении. Изначально право на отсрочку от призыва имели многодетные отцы с четырьмя и более детьми на иждивении. Однако 13 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Минобороны в качестве «жеста доброй воли» распространило отсрочку и на отцов с тремя детьми. Но законодательно отсрочка для них в законе о мобилизации не закреплена, соответствующие поправки депутаты не поддержали. «По словам главы комитета ГД по обороне Андрея Картаполова (который тоже не голосовал по нашим поправкам), есть приказ Генштаба и этого более чем достаточно», — объясняла Останина.

Указ об окончании мобилизации президент России Владимир Путин не подписывал. В Кремле заявили, что необходимости в этом нет.