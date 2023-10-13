В Минобороны Украины заявили о сотнях тысяч уклонистов от мобилизации

В Минобороны Украины наблюдают множество ситуаций, когда украинцы не желают и пытаются избежать каким-либо способом мобилизации и необходимости защищать свою страну

Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации в ВСУ. Об этом сообщила замглавы Минобороны Украины Наталия Калмыкова в эфире телемарафона ICTV.

«Очень много есть людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации, необходимости защищать свою страну», — сказала замминистра.

Представитель полтавского областного военкомата Роман Истомин ранее призывал всех военнообязанных на Украине быть готовыми к тому, что их отправят на фронт. «Каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», — заявлял он (цитата по «Страна.ua»).

После начала спецоперации в феврале прошлого года на Украине объявили всеобщую мобилизацию и запретили мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. В минувшем августе в Минобороны сообщили, что план мобилизации еще не выполнен и в ближайшее время встанет вопрос об увеличении планки призыва.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в сентябре заявил, что Украина может обратиться к другим странам для экстрадиции сбежавших уклонистов. Он заверил, что купившие поддельные справки о непригодности к военной службе украинцы будут нести уголовную ответственность.

Тем не менее уже несколько стран, в том числе Чехия, Польша, Австрия и Венгрия, отказались выдавать Украине мужчин, которые уклоняются от призыва.

В России частичная мобилизация была проведена прошлой осенью, на военную службу призвали 300 тыс. человек. После этого президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу заявляли, что планов дополнительной мобилизации в стране нет. На фоне мобилизации число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет.