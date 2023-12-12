Обвинение запросило социологу Кагарлицкому 5,5 лет колонии
Социологу Борису Кагарлицкому (признан Минюстом иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сторона обвинения запросила пять с половиной лет колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, сообщает «Комиинформ». Также его просят лишить права администрировать сайты на два года и конфисковать у него аппаратуру.
Дело против Кагарлицкого по ч. 2 ст. 205.2 УК (максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы) ФСБ возбудила в июле этого года. Адвокат социолога Сергей Ерохов пояснял РБК, что оно связано с видео Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.
Гособвинение заявило, что вина социолога доказана, что подтвердила лингвистическая и психологическая экспертиза. В видео, записанном Кагарлицким, есть признаки поддержки практики взрывов в качестве решения вопроса о прекращении спецоперации, утверждают в прокуратуре. Также это подтвердил ряд свидетелей.
Ерохов не согласился с этой позицией. Он указал, что свидетели не дали показаний о поддержке Кагарлицким теракта, а также сообщили, что социолог осуждал насилие. Этот посыл есть и в видео, отметил адвокат.
Сам Кагарлицкий заявил, что обвинение построили на двух словах в заголовке ролика, а не на его содержании. Название было двусмысленным, чтобы привлечь внимание, пояснил социолог.
«Одно дело двусмысленность, другое — умысел. <...> Мне приписывают мнение, которое не подтверждено. А мое мнение игнорируют. Это некорректно», — сказал он.
Кагарлицкого после возбуждения дела этапировали в Сыктывкар (так как дело завели в Коми), сообщала его дочь Ксения.
26 июля суд в республике арестовал социолога, срок его содержания под стражей последний раз был продлен до 13 мая будущего года.
Борис Кагарлицкий — российский социолог и политолог, преподаватель «Шанинки» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). Прежде на сайте вуза говорилось, что в 1982–1983 годах он был политзаключенным, но после возбуждения дела страница о нем исчезла с сайта университета. Его арестовывали по диссидентскому «делу молодых социалистов», Кагарлицкого обвиняли в антисоветской пропаганде.
В 2012 году к Кагарлицкому пришли с обысками по «болотному делу», а в 2021-м арестовали на десять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).
В реестр иностранных агентов Кагарлицкий попал прошлой весной, а в перечень террористов и экстремистов — в августе этого года.
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