Обвинение запросило социологу Кагарлицкому 5,5 лет колонии

Кагарлицкий с июля находится под арестом по делу об оправдании терроризма из-за поста про взрыв на Крымском мосту. Дело рассматривают в Коми, так как его завели по обращению местного активиста

Борис Кагарлицкий (Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС)

Социологу Борису Кагарлицкому (признан Минюстом иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сторона обвинения запросила пять с половиной лет колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, сообщает «Комиинформ». Также его просят лишить права администрировать сайты на два года и конфисковать у него аппаратуру.

Дело против Кагарлицкого по ч. 2 ст. 205.2 УК (максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы) ФСБ возбудила в июле этого года. Адвокат социолога Сергей Ерохов пояснял РБК, что оно связано с видео Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Гособвинение заявило, что вина социолога доказана, что подтвердила лингвистическая и психологическая экспертиза. В видео, записанном Кагарлицким, есть признаки поддержки практики взрывов в качестве решения вопроса о прекращении спецоперации, утверждают в прокуратуре. Также это подтвердил ряд свидетелей.

Ерохов не согласился с этой позицией. Он указал, что свидетели не дали показаний о поддержке Кагарлицким теракта, а также сообщили, что социолог осуждал насилие. Этот посыл есть и в видео, отметил адвокат.

Сам Кагарлицкий заявил, что обвинение построили на двух словах в заголовке ролика, а не на его содержании. Название было двусмысленным, чтобы привлечь внимание, пояснил социолог.

«Одно дело двусмысленность, другое — умысел. <...> Мне приписывают мнение, которое не подтверждено. А мое мнение игнорируют. Это некорректно», — сказал он.

Кагарлицкого после возбуждения дела этапировали в Сыктывкар (так как дело завели в Коми), сообщала его дочь Ксения.

26 июля суд в республике арестовал социолога, срок его содержания под стражей последний раз был продлен до 13 мая будущего года.