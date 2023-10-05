Путин пообещал изучить ситуацию с делом Кагарлицкого
Президент Владимир Путин изучит ситуацию с социологом Борисом Кагарлицким (Минюст признал иностранным агентом, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов). Об этом глава государства сказал на форуме «Валдай», РБК вел его прямую трансляцию.
Участница форума, профессор кафедры политических исследований Университета Манитобы Радика Десаи обратилась к президенту и передала ему письмо, которое касается дела Кагарлицкого. «Мы надеемся, что вы поймете, что мы обращаемся к вам, как друзья России», — добавила Десаи.
«Я в деталях не знаю, кто такой Кагарлицкий. Я, конечно, возьму вашу бумагу, посмотрю ее, отреагирую. Обещаю», — сказал Путин.
26 июля суд в Коми по ходатайству ФСБ заключил Кагарлицкого под стражу на два месяца по обвинению в призывах к терроризму. Против него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в интернете по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса, ему грозит до пяти лет тюремного заключения. Сыктывкарский городской суд продлил его содержание еще на два месяца, до 24 ноября.
Дело возбудили в связи с постом социолога о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года, пояснил РБК адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов. Он отметил, что его подзащитный никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм, а целью выступлений Кагарлицкого он назвал «попытку показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».
26 сентября Савеловский суд Москвы оштрафовал Кагарлицкого на 40 тыс. руб. за нарушения правил деятельности иностранного агента.
Борис Кагарлицкий — российский социолог и политолог, преподаватель «Шанинки» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). Прежде на сайте вуза говорилось, что в 1982–1983 годах он был политзаключенным, но к 28 июля страница о нем исчезла с сайта университета. Его арестовывали по диссидентскому «делу молодых социалистов», Кагарлицкого обвиняли в антисоветской пропаганде.
В 2012 году к Кагарлицкому пришли с обысками по «болотному делу», а в 2021-м арестовали на десять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).
В реестр иностранных агентов Кагарлицкий попал в мае 2022 года. Профессор выражал уверенность, что новый статус никак не повлияет на его работу.