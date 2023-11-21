Социологу Кагарлицкому суд продлил арест до середины мая 2024 года

Борис Кагарлицкий (Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС)

Второй Западный окружной военный суд продлил арест преподавателю «Шанинки», социологу Борису Кагарлицкому (Минюст признал его иностранным агентом, Росфинмониторинг внес его в список экстремистов и террористов) на шесть месяцев, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Срок ареста Кагарлицкому продлен до 13 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

25 июля адвокат социолога Юлия Кузнецова сообщила, что ФСБ возбудила в отношении него дело об оправдании терроризма. На следующий день дочь Кагарлицкого Ксения рассказала, что его этапировали в Сыктывкар.

В итоге суд в Коми заключил социолога под стражу по делу об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Ему грозит до семи лет тюремного заключения. Позже Сыктывкарский городской суд продлил его арест еще на два месяца, до 24 ноября.

Дело возбудили в связи с постом социолога о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года, пояснил РБК адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов. Он отметил, что его подзащитный никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм, а целью выступлений Кагарлицкого он назвал «попытку показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».