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Военная операция на Украине ,  
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Рогов заявил о двух погибших при обстреле ВСУ гостиницы в Мелитополе

Рогов: при ударе HIMARS по гостинице в Мелитополе погибли два человека
ВСУ нанесли удар по гостиничному комплексу «Привал охотника», сообщили Рогов. Начался пожар, есть погибшие и раненые
Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

В результате удара ВСУ ракетами HIMARS по гостиничному комплексу «Привал охотника» в Мелитополе погибли два человека и еще двое страдали, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. О ракетном ударе также сообщили в администрации Мелитополя.

«Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов», — написал Рогов.

В департаменте здравоохранения Запорожской области позже уточнили, что ранены три человека. Они в тяжелом состоянии доставлены в Мелитопольскую областную больницу. 

Рогов рассказал, что две ракеты «на излете» были сбиты системой ПВО, а остальные, «к сожалению, достигли своей цели». Он также опубликовал ролик с кадрами начавшегося пожара после ракетного удара.

Российские военные взяли Мелитополь (Запорожская область) под свой контроль 26 февраля, через два дня после начала спецоперации на Украине. По итогам проведенного в сентябре референдума вся область была включена в состав России. В Мелитополе ранее не раз срабатывала система ПВО, происходили взрывы и покушения на местных чиновников. Рогов заявляет, что ВСУ ведет обстрелы города, «не имея значимых успехов ни на фронте, ни в политике, пытаясь запугать мирное население».

Об обстреле ВСУ ракетами HIMARS вечером 10 декабря также сообщили в администрации города Стаханов (Луганская народная республика). Всего было выпущено четыре ракеты, указывают местные власти. «В результате артобстрела без света остались несколько сотен абонентов в центральной части города. На данный момент подача электроэнергии восстановлена», — говорится в сообщении.

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О работе систем ПВО над Симферополе вечером заявлял глава Крыма Сергей Аксенов. Он указывал, что все службы работают в штатном режиме, и призвал сохраняться спокойствие.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Мелитополь обстрел РСЗО HIMARS Владимир Рогов
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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