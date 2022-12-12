Первый замглавы Херсонской области Виталий Булюк пострадал при подрыве его автомобиля

Первый замглавы Херсонской области пострадал при подрыве его автомобиля

Автомобиль вице-губернатора подорвали, он госпитализирован в состоянии средней тяжести. В регионе он курирует вопросы финансов и сельского хозяйства

Виталий Булюк (в центре) (Фото: duma.gov.ru)

Первый замгубернатора Херсонской области Виталий Булюк пострадал при подрыве автомобиля, сообщил глава регионального минздрава Вадим Ильмиев, передают «Интерфакс» и ТАСС.

«Булюк действительно пострадал. Его состояние средней тяжести, стабильное. Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел», — сказал министр.

Булюк в администрации Херсонской области курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.

«На Виталия Булюка было совершено покушение. Оно оказалось частично успешным. Подорвали его автомобиль. Сам Булюк находится в Симферополе сейчас, его перевезли. У него примерно средняя степень тяжести от тех повреждений, которые он получил от подрыва взрывного устройства», — подтвердил РБК представитель администрации области Сергей Мороз.

За последние месяцы на территории новых регионов России неоднократно происходили атаки на чиновников. 15 ноября при взрыве в Мелитополе пострадал местный чиновник Дмитрий Трухин. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Самодельное взрывное устройство взорвалось в его подъезде. 11 ноября самодельное устройство сработало около дома, где живет заместитель министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрей Бойко. Он получил легкую контузию.