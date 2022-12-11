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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при ударе ВСУ по Мелитополю выросло до 10

Балицкий: при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю пострадали 10 человек
В результате удара полностью разрушена база отдыха, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Два человека погибли
Последствия удара в Мелитополе
Последствия удара в Мелитополе (Фото: Telegram/BalitskyEV)

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю выросло до 10, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Два человека погибли.

«По предварительным данным, двое погибших, десять пострадавших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил он.

ВСУ нанесли удар ракетами РЗСО HIMARS по окраине города вечером 10 декабря, в районе 21:00 по местному времени (20:00 мск), заявил Балицкий. ПВО сбили две ракеты, еще четыре достигли своих целей. «Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы», — написал он.

Речь идет о гостиничном комплексе «Привал охотника», сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. После удара там начался пожар. Прибывшие на место спасатели начали тушить огонь и вытаскивать людей из-под завалов. В департаменте здравоохранения Запорожской области позже уточняли, что трое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Мелитопольскую областную больницу.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Евгений Балицкий ракетный удар РСЗО HIMARS
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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