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Рогов сообщил о мелитопольском чиновнике, пострадавшем от взрыва

Владимир Рогов рассказал о чиновнике из Мелитополя, сильно пострадавшем после взрыва
Последствия взрыва у жилого дома в Мелитополе
Последствия взрыва у жилого дома в Мелитополе (Фото: Иван Скиртач / ТАСС)

При взрыве в Мелитополе 15 ноября пострадал местный чиновник Дмитрий Трухин. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РБК.

«Во вчерашнем теракте он пострадал. Врачи вывели его из крайне тяжелого состояния в стабильно тяжелое. Динамика положительная и обнадеживающая. У него сильная черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, осколочные ранения», — сказал Рогов.

15 ноября Владимир Рогов сообщил у себя в телеграм-канале о взрыве в Мелитополе, произошедшем у жилого многоквартирного дома. В результате пострадал один человек, который выходил из подъезда. Он уточнил, что пострадавший был срочно доставлен в больницу города и прооперирован. Взорвалось самодельное устройство, были повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже.

После начала военной спецоперации на Украине Мелитополь, который был занят российскими войсками 26 февраля, неоднократно подвергался ракетным атакам, в городе произошло несколько терактов. Последний был совершен 11 ноября. Тогда самодельное устройство сработало около дома, где живет заместитель министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области. Чиновник получил легкую контузию, его жизни ничего не угрожает.

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новости Владимир Рогов Мелитополь взрыв
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