Кремль не увидел риска для отношений с Берлином после высылки дипломатов

Кремль не увидел риска для отношений с Берлином после высылки дипломатов

Российская сторона направляла запросы на экстрадицию убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Запросы были, об этом докладывалось президенту», — заявил он. По словам Пескова, причастность этого человека к чрезвычайно кровавым терактам» установлена.

Москва надеется, что в отношениях с Берлином удастся избежать больших рисков из-за высылки из России двух немецких дипломатов, добавил Песков.

«Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата. Мы считаем такое решение Берлина безосносвательным», — заявил Песков.