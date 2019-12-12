Парламент Казахстана одобрил вывод земли на Байконуре из аренды России

Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса «Байконур» между Россией и республикой от 10 декабря 1994 года. Об этом сообщает «Казинформ».

Согласно протоколу, Россия должна вернуть Казахстану арендованные участки общей площадью 11,6 тыс. га. Издание уточняет, что указанная территория будет предназначена для расширения поселка Торетам, а также для строительства международного транзитного коридора «Западная Европа — Западный Китай», железной дороги Алматы — Москва и линейной части газопровода Бейнеу — Шымкент.

Протокол был подписан в ноябре 2017 года в рамках форума по региональному сотрудничеству России и Казахстана в Челябинске, в ноябре его ратифицировала нижняя палата парламента Казахстана. Теперь его должен подписать президент.

По данным издания, несмотря на возвращение указанных земельных участков, размер ежегодной арендной платы для России не сократится.