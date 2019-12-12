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Политика ,  
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Парламент Казахстана одобрил вывод земли на Байконуре из аренды России

Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса «Байконур» между Россией и республикой от 10 декабря 1994 года. Об этом сообщает «Казинформ».

Согласно протоколу, Россия должна вернуть Казахстану арендованные участки общей площадью 11,6 тыс. га. Издание уточняет, что указанная территория будет предназначена для расширения поселка Торетам, а также для строительства международного транзитного коридора «Западная Европа — Западный Китай», железной дороги Алматы — Москва и линейной части газопровода Бейнеу — Шымкент.

Протокол был подписан в ноябре 2017 года в рамках форума по региональному сотрудничеству России и Казахстана в Челябинске, в ноябре его ратифицировала нижняя палата парламента Казахстана. Теперь его должен подписать президент.

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По данным издания, несмотря на возвращение указанных земельных участков, размер ежегодной арендной платы для России не сократится.

В апреле вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургожин сообщил, что на повестке дня для Казахстана стоит вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды России. Так он ответил на слова депутата сената Мурата Бактиярулы, который обратил внимание на проблемы жителей Байконура. Бактиярулы высказал мнение, что в аренде у России должна остаться только площадка для запуска ракет, а сам город должен полностью подчиняться властям Казахстана.

В Министерстве цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, в свою очередь, заверили, что казахстанская сторона сохраняет приверженность заключенным с Россией договоренностям по срокам аренды комплекса «Байконур», которая была продлена до 2050 года.

Теги: Казахстан, Байконур
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