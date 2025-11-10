 Перейти к основному контенту
Политика
0

Министра юстиции Украины Галущенко внесли в базу сайта «Миротворец»

В базу «Миротворец» внесли министра юстиции Украины и соратника Зеленского
Герман Галущенко
Герман Галущенко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В базу украинского сайта «Миротворец» внесли министра юстиции Украины, бывшего министра энергетики Германа Галущенко и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, следует из данных интернет-ресурса.

В карточках Галущенко и Миндича называются «мародерами», «ворами» и «членами ОПГ». Кроме того, их обвинили в использовании служебного положения для личного обогащения и подрыве стабильного функционирования украинского энергетического сектора.

Сайт «Миротворец» — это украинская открытая интернет-база, содержащая персональные данные о людях, которые, по мнению ее составителей, причастны к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».

В понедельник, 10 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Галущенко и Миндичу. Как сообщили в совместном заявлении НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, ведомства проводят «операцию по разоблачению коррупции» в сфере энергетики.

К министру юстиции Украины Галущенко пришли с обысками
Политика
Герман Галущенко

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, он внес в парламент постановление об увольнении Галущенко. Как рассказала «Украинская правда», Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до обысков. По информации издания, Миндич расширил свое влияние в 2024 году, когда несколько связанных с ним человек получили министерские должности в правительстве Украины. В частности, газета назвала имя Галущенко.

В августе Kyiv Independent писал, что НАБУ ведет расследование в отношении компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго». «Украинская правда» связывала предприятием с Миндичем. По данным издания, компания получила многомиллиардные контракты от государства, финансирование шло в том числе от западных партнеров Киева. НАБУ не подтверждало сам факт расследования, а в Fire Point отрицают, что Миндич является владельцем компании.

Теги
Анастасия Луценко
«Миротворец» Украина министр

