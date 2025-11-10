К министру юстиции Украины Галущенко пришли с обысками

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у министра юстиции, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, говорят источники «Украинской правды». Об этом также сообщил депутат Верховный рады Ярослав Железняк. Последний внес в парламент постановление об увольнении Галущенко.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины проводят «масштабную операцию по разоблачению коррупции» в сфере энергетики, говорится в их совместном заявлении.

«Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО «НАЭК «Энергоатом», – говорится в сообщении.

Галущенко занимал пост министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025-го. После смены правительства минувшим летом он занял кресло министра юстиции. Министром энергетики стала Светлана Гринчук (она ранее была министром окружающей среды).

Железняк сообщил, что внес постановление в Раду и об увольнении Гринчук.

