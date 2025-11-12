В Венесуэле перешли к новой фазе учений на фоне отправки авианосца США

Венесуэла объявила срочные военные учения. Это стало ответом на крупнейшее за десятилетия военное присутствие США в регионе. С сентября американские военные наносят удары по судам республики

Фото: John Moore / Getty Images

Правительство Венесуэлы объявило о переходе в новую фазу плана «Независимость 200» в ответ на переброску войск США в Карибский регион. Распоряжение министра обороны республики Владимира Падрино Лопеса опубликовано на сайте ведомства.

«Этот новый этап полного оперативного развертывания предусматривает массовое использование наземных, воздушных, морских, речных и ракетных средств; воинских частей; Боливарианского ополчения; органов гражданской безопасности. По всей территории страны в совершенном народно-военно-полицейском единстве будут выполняться различные задачи», — говорится в сообщении министра. Их целью названы «оптимизация командования, управления и связи» Вооруженных сил.

Падрино назвал эти меры ответом на «империалистическую угрозу», исходящую от США.

«ФАНБ (Боливарианские национальные Вооруженные силы) сильнее, чем когда-либо, в своем единстве, моральном и техническом оснащении, чтобы вместе с венесуэльским народом любой ценой защищать священные интересы страны — ее свободу, суверенитет, независимость, стабильность и мир», — говорится в заявлении Лопеса.

Ранее крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford вошел в зону ответственности Южного командования, которая охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн, и присоединился к восьми другим кораблям ВМС США в регионе. На борту авианосца находятся более четырех тысяч военных. Он также несет эскадрильи ударных истребителей и боевых вертолетов — десятки единиц тактической авиации.

Как отмечала The Guardian, американский авианосец присоединяется к другим военным кораблям, атомной подводной лодке и самолетам, базирующимся в Пуэрто-Рико, формируя крупнейшее военное присутствие США в регионе за десятилетия.

С сентября американские вооруженные силы начали наносить удары по морским судам из Венесуэлы. Власти США объясняют свои действия борьбой с наркотрафиком. Как выяснило издание Miami Herald, Белый дом одобрил нанесение ударов по военным целям в Венесуэле.

Венесуэла попросила Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию с США. Посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес выразил мнение, что Вашингтон использует тему наркоторговли в качестве повода к началу войны.

США пытаются «сменить неугодный режим» в Венесуэле, используя классический инструментарий цветных революций, заявил, в свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, Белый дом целенаправленно «повышает градус напряженности» и «нагнетает атмосферу», тем самым закрывая возможность для переговоров.