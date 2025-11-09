Глава МИД Франции посчитал незаконными удары США по судам у Венесуэлы

Жан-Ноэль Барро (Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Франция считает нарушением международного права удары США по судам, которые американская сторона обвиняет в участии в наркоторговле. Об этом заявил министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Мы с озабоченностью следили за ударами в международных водах, которые наносили США и которые выходят за рамки международного и морского права», — отметил Барро.

По его словам, Франция также задействует военных в борьбе с наркотрафиком, однако она не топит подозрительные суда, а задерживает, сотрудничая с другими странами региона.

Министр подчеркнул, что наркоторговцы создают угрозу стабильности и безопасности не только всего региона Латинской Америки, но и стран, куда экспортируются наркотики, в том числе Франции.

США наносят ракетные удары по судам у берегов Венесуэлы, предположительно, перевозящим наркотики в Штаты. Президент США Дональд Трамп объясняет это «войной» с преступными группировками, еще в начале своего второго срока в январе 2025 года он дал указание Госдепу приравнять наркокартели к террористическим организациям.

Ранее, 7 ноября, США нанесли удар по судну, которое, предположительно, перевозило наркотики в Карибском море. В результате удара погибли трое мужчин с судна.

Несколькими днями ранее, 2 ноября, США также нанесли удар по судну в Карибском море, заявив, что оно занималось незаконной перевозкой наркотиков. Погибли также трое человек на судне.

Венесуэла отвергает причастность к контрабанде наркотиков, президент республики Николас Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию, чтобы «дать отпор США и продемонстрировать готовность народа Венесуэлы к миру, но на своих условиях».

Москва выступает за сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве зоны мира, а увеличение военной группировки у берегов Венесуэлы, по мнению Москвы, повышает напряженность в регионе.