Политика⁠,
0

Politico рассказало о «землетрясении» в ЕС из-за перевооружения Германии

Politico: Германия стремится потеснить Францию как главную военную державу ЕС
Негласное соглашение, действовавшее в ЕС десятки лет, пошатнулось: прежде отвечавшая за финансы Германия теперь стремится стать военной державой и потеснить Францию, которая прежде доминировала в этом вопросе, пишет Politico
Фото: Ronald Wittek / EPA / ТАСС
Фото: Ronald Wittek / EPA / ТАСС

Германия стремится стать доминирующей военной державой Европы, это изменение политического баланса в регионе сравнимо землетрясением, пишет Politico со ссылкой на дипломатов из Евросоюза.

«Это самое важное, что сейчас происходит на уровне ЕС», —  оценил один из  собеседников издания.

В статье отмечается, что десятилетиями Европейский союз функционировал на основе негласного соглашения: Германия занималась финансами, Франция — военными вопросами. Теперь же ситуация меняется — Германия стремится стать доминирующей военной державой Европы.

Для европейских дипломатов эта перестановка сил вызывает не только вопросы бюджетного характера, но и бросает вызов давней истории блока о том, кто стоит на страже его безопасности, говорится в статье. В Брюсселе чиновники гадают, насколько «европейским» будет наращивание военной мощи Германии. В публикации отмечается, что Берлин с крупнейшей в Европе армией, оснащенной передовыми танками, ракетами и самолетами, — это совсем не то же самое, что «разрозненный бундесвер, высмеиваемый за низкий моральный дух и устаревшую технику».

Германия создаст группы быстрого реагирования для борьбы с угрозой дронов
Политика
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Ожидается, что к 2029 году Германия будет ежегодно тратить на оборону €153 млрд — это около 3,5% ВВП, что является самым амбициозным военным расширением страны с момента падения Берлинской стены. Для сравнения, Франция планирует к 2030 году достичь ежегодного показателя в €80 млрд, а Польша намерена тратить на оборону €44 млрд в год, что составляет 4,7% ВВП страны — самый высокий уровень в НАТО.

Один из признаков того, что Берлин наращивает военную мощь, кроется в системе закупок, пишет издание. Германия по-прежнему яростно защищает свои национальные прерогативы в сфере обороны и сопротивляется предоставлению Европейской комиссии более широких полномочий в закупках оружия. Согласно закупочным документам, с которыми ознакомилось издание, Берлин готовится провести через Бундестаг оборонные контракты на сумму €83 млрд к концу 2026 года. Это затронет все сферы вооруженных сил — от танков и фрегатов до беспилотников, спутников и радиолокационных систем.

Нарышкин рассказал о подготовке «макронов» и «мерцев» к войне с Россией
Политика
Сергей Нарышкин

В своей первой речи после избрания на пост канцлера в мае Фридрих Мерц отмечал, что перед Германией стоит задача сделать бундесвер самой сильной армией Европы, пообещав как глава правительства предоставить необходимые ресурсы. Позже он заявлял, что из-за угрозы, исходящей от России, сейчас назрела необходимость укрепления европейской опоры НАТО и превратить бундесвер в армию, которая «послужит образцом для всего альянса».

В сентябре Мерц заявил, что Германия сегодня живет в условиях, которые нельзя назвать ни войной, ни миром. В том же месяце правительство страны одобрило законопроект о добровольной военной службе, направленный на привлечение большего числа молодых граждан в армию. 

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что подобные военные планы Германии соответствуют курсу западноевропейских политиков, пытающихся «поднять Европу для войны против России». Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью».

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Германия оборонная промышленность военные расходы Европа

