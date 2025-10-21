Нарышкин рассказал о подготовке «макронов» и «мерцев» к войне с Россией

Европейские страны — члены НАТО ведут подготовку к войне с Россией, заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования», — отметил глава СВР (цитата по «РИА Новости»).

По словам Нарышкина, в европейских странах усиливается пропагандистская кампания, направленная на формирование у граждан убеждения в неизбежности конфликта с Россией. Он также подчеркнул, что так называемая «партия войны» в Европе не стремится к миру на континенте.

Нарышкин добавил, что Европа, привыкшая жить «под американской оккупацией» после Второй мировой войны, не может адаптироваться к новым международным реалиям. «Макроны», «мерцы» и «калласы», по его словам, предлагают только ускоренную подготовку к противостоянию с Россией.

Ранее глава СВР отмечал, что возможная передача США крылатых ракет Tomahawk Украине будет расценена Москвой как враждебный шаг со стороны Вашингтона и его союзников. Этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября.

Россия отвергает обвинения в подготовке к военному столкновению и подчеркивает, что не заинтересована в эскалации или конфликте с Североатлантическим альянсом.