Политика⁠,
0

Нарышкин рассказал о подготовке «макронов» и «мерцев» к войне с Россией

Европейские страны — члены НАТО ведут подготовку к войне с Россией, заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования», — отметил глава СВР (цитата по «РИА Новости»).

По словам Нарышкина, в европейских странах усиливается пропагандистская кампания, направленная на формирование у граждан убеждения в неизбежности конфликта с Россией. Он также подчеркнул, что так называемая «партия войны» в Европе не стремится к миру на континенте.

Нарышкин описал реакцию России на потенциальную передачу Tomahawk Украине
Политика
Сергей Нарышкин

Нарышкин добавил, что Европа, привыкшая жить «под американской оккупацией» после Второй мировой войны, не может адаптироваться к новым международным реалиям. «Макроны», «мерцы» и «калласы», по его словам, предлагают только ускоренную подготовку к противостоянию с Россией.

Ранее глава СВР отмечал, что возможная передача США крылатых ракет Tomahawk Украине будет расценена Москвой как враждебный шаг со стороны Вашингтона и его союзников. Этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября.

Россия отвергает обвинения в подготовке к военному столкновению и подчеркивает, что не заинтересована в эскалации или конфликте с Североатлантическим альянсом.

