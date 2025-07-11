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Политика ,  
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Лавров заявил о цели Мерца «посвятить себя милитаризации Германии»

Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен сделать Германию сильнейшей в военном отношении страной Европы, что соответствует курсу западноевропейских политиков, пытающихся «поднять Европу для войны против России», заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. Его слова передает корреспондент РБК.

«Что касается господина Мерца, он не раз говорил забавные вещи, в том числе заявил, что его главная цель — вновь сделать Германию ведущей военной державой Европы. На слове «вновь» он даже не поперхнулся», — сказал Лавров.

По его словам, последние высказывания и действия ФРГ, Франции и Великобритании говорят о приходе к власти класса политиков, которые «забыли уроки истории» и пытаются «вновь поднять Европу для войны — не гибридной уже — против России» и «посвятить себя милитаризации Германии».

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После переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 9 июля по случаю 70-летия членства ФРГ в альянсе Мерц отметил необходимость укрепления европейской опоры НАТО из-за угрозы, исходящей из России. На прошедшем ранее саммите альянса Германия, как и остальные его члены, согласилась увеличить военные расходы.

Часть из них, по словам Мерца, пойдет на превращение бундесвера в армию, которая «послужит образцом для всего альянса». Канцлер ФРГ добавил, что «воинствующий ревизионизм России угрожает свободе, миру и процветанию во всем Евро-Атлантическом регионе».

В своей первой речи после избрания на пост канцлера в мае Мерц отмечал, что перед Германией стоит задача сделать бундесвер самой сильной армией Европы, пообещав как глава правительства предоставить необходимые ресурсы.

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дипломат, политик, Министр иностранных дел России
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