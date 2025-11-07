Германия создаст группы быстрого реагирования для борьбы с угрозой дронов

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Немецкие военные приступили к созданию группы быстрого реагирования для противодействия угрозам, связанным с беспилотниками, сообщил в интервью Reuters генерал-лейтенант Александр Золфранк, возглавляющий объединенное оперативное командование Германии.

Говоря о новых подразделениях, он не раскрыл подробности, но сообщил, что группа, отправленная в Копенгаген в конце сентября во время саммита ЕС, была оснащена комплексом датчиков и устройств. В частности, в распоряжении специалистов есть беспилотники, которые могут уничтожать вражеские дроны и сбрасывать на них сети. Группа также располагает перехватчиками, которые таранят другие БПЛА.

В конце сентября Германия, наряду с Францией и Швецией, в преддверии саммита ЕС направила в Копенгаген подкрепление: военнослужащих, средства борьбы с беспилотниками, радиолокационные системы и т.д. По данным Bloomberg, Берлин отправил в Данию 40 своих военных.

Это произошло на фоне замеченных в королевстве неопознанных беспилотников, которые, в частности, были обнаружены над крупнейшей авиабазой Дании и несколькими аэропортами. О таких же случаях на территории своей страны сообщали и власти ФРГ. Так, в начале октября аэропорт Мюнхена был вынужден приостановить работу из-за появления нескольких БПЛА. Немецкий канцлер Фридрих Мерц вскоре заявил, что обнаруженные в небе над Германией беспилотники не несли вооружения и были разведывательными.