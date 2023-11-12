Al Hadath узнал о сообщении Египта Израилю по освобождению заложников

Израиль, по данным канала, исключает любое прекращение огня или поставки в сектор Газа топлива, прежде чем будет освобождена первая группа заложников. Reuters ранее сообщил, что ХАМАС приостановил переговоры о заложниках

Сектор Газа (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

Египет проинформировал Израиль о том, что часть захваченных ХАМАС заложников будет освобождена в ближайшие дни, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По словам собеседников, израильская сторона исключает любое прекращение огня или поставки в сектор Газа топлива, прежде чем будет освобождена первая группа заложников. ХАМАС ранее просил гуманитарную паузу в секторе Газа в обмен на нескольких захваченных людей.

12 ноября телеканал NBC News сообщил со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена, что обсуждается возможная сделка по освобождению заложников. По словам собеседника, речь идет о вызволении около 80 женщин и детей в обмен на аналогичный жест со стороны Израиля.

Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил каналу, что сделка возможна, но не сообщил подробностей. «Я думаю, что чем меньше я буду об этом говорить, тем больше будет шансов на то, что она материализуется», — сказал Нетаньяху в интервью NBC.

В интервью CNN он назвал условием прекращения огня в секторе Газа освобождение заложников. «Одна из военных целей — уничтожить ХАМАС, а вторая — вернуть наших заложников», — напомнил премьер.

При этом агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника сообщает, что ХАМАС приостановил переговоры по поводу заложников из-за ситуации вокруг больницы Аль-Шифа — крупнейшей в секторе Газа. Иранское агентство Tasnim сообщало о тяжелых боях близ нее. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в свою очередь, говорил, что палестинская группировка использует больницу «в качестве прикрытия для террористической инфраструктуры», но ее восточная часть открыта для безопасного прохода.

ХАМАС в ходе атаки на Израиль в октябре взял в заложники более 200 человек. Нескольких человек удалось освободить.