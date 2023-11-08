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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС попросил гуманитарную паузу в Газе в обмен на свободу 12 заложников

ХАМАС попросил гуманитарную паузу в Газе в обмен на освобождение 12 заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ХАМАС запросил трехдневную гуманитарную паузу в Газе в обмен на освобождение части заложников, сообщают Axios и AFP. По данным источников, инициативу поддержал Байден, однако Нетаньяху согласен только на обмен всех заложников
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

США, Израиль, Катар и ХАМАС ведут переговоры о трехдневной гуманитарной паузе в Газе в обмен на освобождение боевиками части удерживаемых заложников, среди которых есть американцы, сообщают Axios и AFP со ссылкой на источники.

«Переговоры ведутся вокруг освобождения 12 заложников, половина из которых — американцы, в обмен на трехдневную гуманитарную паузу, чтобы дать возможность ХАМАС освободить заложников и дать Египту возможность в течение длительного периода времени доставлять гуманитарную помощь», — заявил источник AFP.

По данным Axios, президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боевых действиях в обмен на освобождение 10-15 заложников. Собеседники издания уточнили, что Нетаньяху выразил сомнения и подчеркнул, что не доверяет ХАМАС. Еще один источник издания сообщил об отказе израильских властей делать такую длинную гуманитарную паузу.

По данным ЦАХАЛ боевики ХАМАС продолжают удерживать в секторе Газа 239 заложников, из которых 138 — иностранцы. Среди похищенных иностранцев больше всего граждан Таиланда — 54 человека, и Аргентины — 15 человек. Еще по 12 похищенных имеют гражданство США и Германии соответственно, шесть — гражданство Франции и шесть — России.

В интервью ABC News Нетаньяху позже заявил, что кратковременные гуманитарные паузы возможны и уже соблюдаются израильскими военными, однако на полное прекращение огня рассчитывать не стоит. «Я думаю, что это помешает военным усилиям. Это помешает нашим усилиям по освобождению заложников, потому что единственное, что работает на этих преступников из ХАМАС — это военное давление, которое мы оказываем», — добавил политик.

При этом, отвечая на вопрос о прекращении огня в обмен на освобождение всех заложников, Нетаньяху ответил, что это возможно. «С этой целью будет прекращение огня», — сказал он.

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Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда боевики палестинского движения атаковали израильские поселения близ границы, захватили несколько военных баз и начали похищать заложников. В ответ Израиль объявил мобилизацию, начал наносить массированные удары по сектору Газа, а в конце октября израильская армия вошла в анклав.

3 ноября высокопоставленный член политического бюро группировки Гази Хамад заявил, что ХАМАС готов отпустить заложников — и гражданских, и военных — в обмен на освобождение находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. По данным ООН на июль, речь идет о 5 тыс. человек. Нетаньяху неоднократно отрицал любые переговоры по прекращению огня и настаивал на полном уничтожении палестинского движения.

По последним данным минздрава Газы, в ходе авиаударов и наземной операции ЦАХАЛ в секторе погибли более 10 тыс. человек, 25 тыс. пострадали. Израиль сообщал о более чем 1,4 тыс. погибших своих граждан и свыше 5,4 тыс. раненых.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ХАМАС гуманитарная пауза прекращение огня Израиль сектор Газа
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