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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Зеленский сообщил об эвакуации 43 украинцев из сектора Газа

Зеленский: из сектора Газа эвакуированы 43 украинца
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Из сектора Газа эвакуированы 43 гражданина Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Украина успешно эвакуировала свою первую группу из 43 украинских граждан из сектора Газа. Сейчас они в безопасности в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь», — написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Помимо этого, Украина также помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы, уточнил Зеленский. По его словам, эвакуация продолжается. «Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие агентства прилагают все усилия, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы», — заключил он.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что российская сторона готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, как только для них откроют пограничный переход.

«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывезти <...> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей», — добавил он.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что желающих покинуть сектор Газа среди российских граждан достаточно много, но процесс эвакуации сложный.

Помимо этого, в секторе Газа россияне есть и среди заложников,  захваченных ХАМАС во время рейда по территории Израиля 7 октября. Их точное число неизвестно. По данным израильских властей — шестеро, ХАМАС сообщил о получении от Москвы списка с именами восьми заложников.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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