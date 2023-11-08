Зеленский сообщил об эвакуации 43 украинцев из сектора Газа
Из сектора Газа эвакуированы 43 гражданина Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
«Украина успешно эвакуировала свою первую группу из 43 украинских граждан из сектора Газа. Сейчас они в безопасности в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь», — написал он на своей странице в X (ранее Twitter).
Помимо этого, Украина также помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы, уточнил Зеленский. По его словам, эвакуация продолжается. «Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие агентства прилагают все усилия, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы», — заключил он.
В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что российская сторона готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, как только для них откроют пограничный переход.
«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывезти <...> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей», — добавил он.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что желающих покинуть сектор Газа среди российских граждан достаточно много, но процесс эвакуации сложный.
Помимо этого, в секторе Газа россияне есть и среди заложников, захваченных ХАМАС во время рейда по территории Израиля 7 октября. Их точное число неизвестно. По данным израильских властей — шестеро, ХАМАС сообщил о получении от Москвы списка с именами восьми заложников.