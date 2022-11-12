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Военная операция на Украине ,  
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Митрополит Тихон увидел возможность мира на Украине «по воле Божьей»

Митрополит Тихон про Украину: Нам нужен мир по воле Божьей
По мнению митрополита Псковского и Порховского Тихона, только Бог может соединить, казалось бы, уже не соединяемое
Митрополит Тихон
Митрополит Тихон (Фото: mitropolit_tikhon / VK)

Конфликт на Украине может быть решен только «по воле Божьей», считает митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам нужен мир по воле Божьей. Разрешить этот вопрос — бои, ненависть между братьями [...] — вот человек разрешить не может, я в этом глубоко убежден. Ну как можно после всего этого все разрешить? Все это может управить только Господь Бог», — сказал он.

Важнейшим для христиан священник назвал особую искреннюю молитву. «Только бог может соединить, казалось бы, уже не соединяемое», — указал он.

По поводу военных действий на Украине неоднократно высказывался патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Так, он считает, что над украинцами «нависла опасность»: их «пытаются переформатировать, из части святой единой Руси сделать государством, противным этой Руси, вражеским по отношению к России». И сейчас, по его словам, на долю «исторической Руси» выпали «тяжелые испытания».

Глава Русской православной церкви призывал к «духовной мобилизации», которая, по его мнению, поможет примирить россиян и украинцев. Он также указывал, что сейчас «многие восстают на Русь» и у многих «голова закружилась» в стремлении ее погубить, и напоминал «об общем долге пред Богом молиться о прекращении междоусобной брани».

Он также убежден, что «междоусобная брань» между братскими народами была навязана России и «другим народам Руси» извне и что Россия «лицом к лицу сталкивается с такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию» страны.

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Папа римский Франциск в то же время заявлял, что «Бог есть мир» и он «всегда ведет по пути мира, а не войны».

Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что религиозные лидеры должны также сопротивляться «перед лицом безумия этих событий», однако те, кто находится у власти в России, «манипулируют православной религией».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Чернышова
Военная операция на Украине Тихон Шевкунов
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