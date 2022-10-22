Епископ РПЦ заявил, что Россия на Украине «справедливо воюет»

Епископ Зеленоградский отметил, что о справедливости войны в конечном итоге может судить только Бог, однако, по его мнению, российская спецоперация является таковой

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Замуправделами московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что проводя спецоперацию на Украине, Россия «справедливо воюет». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«В конечном итоге об этом судить [справедлива ли война] может только Бог. Как правило, об этом через какое-то время судит история <...> Что касается нынешней войны, я считаю, что моя страна справедливо воюет. Я по-другому не могу мыслить, иначе бы, наверное, я ее покинул», — сказал епископ.

При этом Савва считает, что не стоит осуждать уехавших из страны — это их выбор. «Я знаю таких людей, которые уехали. Даже на приходе, где я являюсь настоятелем (московский храм Илии Пророка в Черкизове — РБК.), такие люди есть. Я не могу и не буду их осуждать. Это их выбор, но мне этот выбор крайне не близок», — заключил представитель РПЦ.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целью Владимир Путин назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса. Киев в ответ на это объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

После начала спецоперации патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал стороны конфликта избегать жертв среди мирного населения, отметив, что сопереживает всем, «кого коснулась беда». В то же время он утверждал, что русские и украинцы являются одним народом, разделить который стремятся внешние силы. Глава РПЦ призывал молиться за российские войска, но отвергал обвинения в том, что его проповеди содержат милитаризм.

Тем не менее Украина наложила на главу РПЦ санкции, а в Верховной раде предложили заканадательно запретить деятельность Московского патриархата в стране. После этого в конце сентября участники собора Украинской православной церкви (МП) объявили о ее «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. Они осудили военные действия на Украине как нарушение Божьей заповеди «Не убий!» и выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла.



При этом председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Климент уточнил, что о разрыве отношений с РПЦ речи не идет — статус независимой и самоуправляемой церковь имеет уже почти 30 лет.