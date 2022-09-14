Папа римский заявил, что «бог ведет людей по пути мира, а не войны»

Папа римский на съезде религиозных лидеров в Казахстане призвал настаивать на решении конфликтов не с помощью силы, а «терпеливыми переговорами». Патриарх Кирилл в мероприятии не участвовал

Папа римский Франциск (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Конфликты должны разрешаться не с помощью силы, «с оружием и угрозами», а с помощью диалога и терпеливых переговоров, заявил папа римский Франциск, выступая на съезде религиозных лидеров в Казахстане.

«Бог есть мир. Он всегда ведет нас по пути мира, а не войны», — сказал папа римский (цитата по Reuters).

«Давайте возьмем на себя обязательство больше, чем прежде, настаивать на необходимости разрешения конфликтов не с помощью силовых способов, таких как оружие и угрозы, а с помощью единственных средств, благословленных небом и достойных человека, — контактами, диалогом и терпеливыми переговорами», — добавил понтифик.

С такой речью папа римский Франциск выступил на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Там он надеялся встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

До этого встреча религиозных лидеров не раз переносилась. Не состоялась она и в этот раз: патриарх Кирилл решил не участвовать в съезде. Вместо него на мероприятие в Казахстан от Русской православной церкви поехала делегация во главе с митрополитом Волоколамским Антонием (в миру — Антон Севрюк).

На полях съезда представитель РПЦ провел короткую встречу с папой римским, пишет Reuters. По словам митрополита, она была «очень душевной и открытой». «Папа римский передал приветствие святейшему патриарху Кириллу. Его святейшество также передал приветствие папе Франциску. Ему было очень интересно узнать о присутствии Русской православной церкви в Казахстане», — отметил Антоний (цитата по «РИА Новости»).