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Военная операция на Украине ,  
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Медведев фразой «всему свое время» напомнил о военном арсенале России

Медведев описал «огромную нравственную разницу» между Россией и ее врагами
Именно Россия, а не западные страны и Украина сегодня формирует новый миропорядок, и он будет выстроен, уверен Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Россия «по очевидным всем разумным людям» причинам пока не использовала весь свой арсенал поражения и не наносила удары по целям в населенных пунктах, написал в своем «Телеграме» заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время», — указал экс-президент.

Свой пост Медведев посвятил результатам этого года, которые, по его мнению, стали затираться «в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений».

Среди других результатов он отметил, что Россия в рамках «боевой работы» старается сохранить жизни своих военнослужащих и мирного населения, чего, по его мнению, не делают ее «враги»: «И в этом наша огромная нравственная разница с ними».

По его словам, Россия защищает своих граждан, а также возвращает и вернула российские земли. «И это возвращение продолжится», — написал замглавы Совбеза России.

Кроме того, именно Россия, а не «штаты с Британией и темным Киевом» сегодня формирует будущий миропорядок и он будет выстроен, уверен экс-президент. Любые параллели с прошлым неверны и условны, поскольку страна в одиночку сражается с НАТО и западным миром, указывает он.

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Россия ведет спецоперацию на Украине с конца февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Для защиты страны и включенных в ее состав новых территорий (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) власти будут использовать все имеющиеся силы и средства, говорил он. «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — заявлял президент.

На Западе слова Путина восприняли как потенциальную возможность применения ядерного оружия. В конце октября российских президент заявлял, что России не нужен ядерный удар и в нем нет никакого смысла — ни военного, ни политического.

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Военная операция на Украине Дмитрий Медведев боевой арсенал
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