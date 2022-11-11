Медведев: все территории России «вернутся домой», нельзя доставлять радости врагам

Медведев заверил, что все территории «вернутся домой»

Дмитрий Медведев (второй справа) во время посещения Курганского машиностроительного завода (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, все территории будут возвращены. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Все вернется домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира», — подчеркнул политик.

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