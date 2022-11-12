Bloomberg узнал о дипломатическом споре Германии и Индии из-за газа
Спор между немецкой Securing Energy for Europe (SEFE, бывшая «дочка» «Газпрома» Gazprom Germania) и GAIL India по вопросу поставок газа перерос из корпоративного уровня в дипломатический, поскольку прекращение немецкой стороной поставок топлива вызвало гнев у властей Индии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
SEFE прекратила поставки сжиженного природного газа (СПГ) компании Gail India с мая, в компании назвали в качестве причины этого санкции России, введенные после поглощения бывшей Gazprom Germania. SEFE выплачивает Gail India штраф в размере 20% от договорной цены, которая ниже текущих цен на топливо. Bloomberg отмечает, что Gail India вынуждена потратить гораздо большую сумму на покупки газа на спотовом рынке.
Индия требует, чтобы SEFE приобретала газ у других поставщиков для выполнения обязательств. Агентство указывает, что такой вариант грозит дополнительными расходами для немецкой компании, и, возможно, для немецкого бюджета. В SEFE заявили, что решают вопрос о поставках с Gail в рамках договорных обязательств, признав понесенный ущерб из-за прекращения поставок из России.
Sefe отменила 17 партий СПГ с мая, уточнил финансовый директор Gail Ракеш Кумар Джайн. Согласно данным Ассоциации импортеров СПГ GIIGNL, Sefe обязана поставлять Gail 2,5 млн т СПГ в год в рамках контракта, действующего до 2041 года.
Свое участие «Газпром» в немецкой Gazprom Germania прекратил в конце марта, выйдя из всех принадлежащих ей активов. В середине мая Россия ввела санкции против бывшей дочерней компании «Газпрома», которая в начале апреля была передана под управление Федерального сетевого агентства.
Санкции против Gazprom Germania из-за прекращения поставок газа обойдутся потребителям в €5 млрд ежегодно, узнала газета Welt am Sonntag. Как сообщал Bloomberg, правительство ФРГ собиралось выделить до €10 млрд для «спасения» бывшей «дочки» «Газпрома».