Bloomberg узнал о дипломатическом споре Германии и Индии из-за газа

Индия требует от немецкой компании SEFE найти альтернативных поставщиков газа, власти вызвали дипломатов для решения проблемы. SEFE была преобразована из бывшей «дочки» «Газпрома», против которой Москва ввела санкции

Спор между немецкой Securing Energy for Europe (SEFE, бывшая «дочка» «Газпрома» Gazprom Germania) и GAIL India по вопросу поставок газа перерос из корпоративного уровня в дипломатический, поскольку прекращение немецкой стороной поставок топлива вызвало гнев у властей Индии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

SEFE прекратила поставки сжиженного природного газа (СПГ) компании Gail India с мая, в компании назвали в качестве причины этого санкции России, введенные после поглощения бывшей Gazprom Germania. SEFE выплачивает Gail India штраф в размере 20% от договорной цены, которая ниже текущих цен на топливо. Bloomberg отмечает, что Gail India вынуждена потратить гораздо большую сумму на покупки газа на спотовом рынке.

Индия требует, чтобы SEFE приобретала газ у других поставщиков для выполнения обязательств. Агентство указывает, что такой вариант грозит дополнительными расходами для немецкой компании, и, возможно, для немецкого бюджета. В SEFE заявили, что решают вопрос о поставках с Gail в рамках договорных обязательств, признав понесенный ущерб из-за прекращения поставок из России.

Sefe отменила 17 партий СПГ с мая, уточнил финансовый директор Gail Ракеш Кумар Джайн. Согласно данным Ассоциации импортеров СПГ GIIGNL, Sefe обязана поставлять Gail 2,5 млн т СПГ в год в рамках контракта, действующего до 2041 года.

Свое участие «Газпром» в немецкой Gazprom Germania прекратил в конце марта, выйдя из всех принадлежащих ей активов. В середине мая Россия ввела санкции против бывшей дочерней компании «Газпрома», которая в начале апреля была передана под управление Федерального сетевого агентства.

Санкции против Gazprom Germania из-за прекращения поставок газа обойдутся потребителям в €5 млрд ежегодно, узнала газета Welt am Sonntag. Как сообщал Bloomberg, правительство ФРГ собиралось выделить до €10 млрд для «спасения» бывшей «дочки» «Газпрома».



